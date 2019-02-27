Мосгорсуд признал законным арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, обвиняемого в причастности к хищению 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

Зюзин, выступая в Мосгорсуде по видеосвязи, просил изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Адвокат фигуранта также предложил залог.

Топ-менеджер Baring Vostok отметил, что заявитель по делу — Шерзод Юсупов является одним из ответчиков в коммерческом споре, рассматриваемом Арбитражным судом Лондона. Это спор о сделках, совершенных в Юниаструм Банке «непосредственно до слияния с банком «Восточный», которые, предположительно, привели к колоссальным убыткам и даже могли быть квалифицированы ЦБ РФ после проверки как возможный вывод активов», сказал Зюзин, отметив, что уголовное преследование используется как давление.

По версии следствия, Зюзин, будучи членом совета директоров банка «Восточный», совместно с иными лицами ввел в заблуждение акционера Шерзода Юсупова относительно стоимости акций компании International Financial Technology Group.

Как следует из оглашенных в суде материалов дела, Юсупов обратился с заявлением о преступлении на имя зампредседателя СК РФ Игоря Краснова и замруководителя СЭБ ФСБ Ивана Ткачева. Он признан по делу потерпевшим. По словам адвоката Юсупова, сторона обвиняемых уже «оказывает колоссальное давление» на расследование, а Зюзин, считает адвокат потерпевшего, может скрыться, поэтому его необходимо содержать в СИЗО. Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек, в числе которых Зюзин.