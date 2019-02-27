Счетная палата России (СП) проверила процедуру ликвидации негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По мнению аудиторов, Центробанк иногда медлил с отзывом лицензии: порой с момента обнаружения проблем до отзыва проходило три с половиной — семь месяцев, что создавало условия для утраты активов НПФ.



При этом в СП отметили, что рынок НПФ стабилизируется: с середины 2016 года ликвидация НПФ происходит в основном за счет слияния или присоединения к более крупным игрокам. Проверка показала, что ЦБ в основном сформировал нормативную базу по ликвидации НПФ, однако она еще требует доработки. Из 32 нормативных документов, принятие которых предусмотрено федеральными законами, на конец 2018 года действовали только 27.

«Не принято четыре документа, причем один из них уже утратил свою актуальность, так как не осталось фондов, к которым его можно применить. Один вопрос урегулирован частично. При этом сроки принятия нормативных документов Банка России неоправданно затягиваются — до 3,5 года после принятия соответствующих норм законов», — отметил аудитор Андрей Перчян.

«Медлительность Банка России при ликвидации недобросовестных пенсионных фондов была связана с попыткой минимизировать ущерб и уменьшить размер «дыры» в капитале НПФ», — объяснил ситуацию первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Еще один фактор, который влияет на срок ликвидации НПФ, — законодательство, считают в СП. «В соответствии с ним даже очевидного банкрота нельзя признать несостоятельным, пока не реализовано все его имущество. Поэтому Агентству по страхованию вкладов приходится организовывать торги, и только затем АСВ может обратиться в арбитражный суд. Помимо времени, такая процедура требует дополнительных средств. Фактически эта норма не действует, агентство направляет заявление в арбитраж до полной продажи имущества НПФ», — заключили в Счетной палате.