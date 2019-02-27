Российские банки в первый месяц работы Системы быстрых платежей (СБП) подтвердили ее работоспособность и проявили интерес к дальнейшему развитию СБП, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе Центробанка.



«В целом первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию», — отметили в пресс-службе регулятора.



Система быстрых платежей была запущена в тестовом режиме 28 января 2019 года. С этого момента 11 банков предоставили возможность мгновенных переводов через СБП ограниченному количеству клиентов. С 28 февраля банки открывают сервис СБП для всех своих клиентов. Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой, заключили в ЦБ.

