Центробанк и Якутия подписали соглашение о взаимодействии в области повышения финансовой доступности, сообщили в пресс-службе регулятора.



Документ заключен в рамках реализации стратегии повышения финансовой доступности в РФ на период 2018—2020 годов.

«Участники соглашения намерены реализовать комплекс мер по расширению физической доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных районах Республики Саха (Якутия), а также стимулировать использование населением сервиса удаленной идентификации, расширять инфраструктуру предоставления финансовых услуг и внедрять новые технологии их доставки», — отмечается в сообщении.



Помимо этого, стороны намерены оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе развивать необходимую информационную инфраструктуру и стимулировать финансовые организации предоставлять услуги малому и среднему бизнесу, заключили в ЦБ.