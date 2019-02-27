Советский районный суд Рязани приговорил к лишению свободы и крупным штрафам руководителя кредитно-потребительского кооператива и двух его заместителей, признав их виновными в создании преступного сообщества (руководстве им) и мошенничестве в особо крупном размере. Сообщения об одном и том же, судя по ряду деталей и самому приговору, уголовном деле опубликованы на сайте Генпрокуратуры РФ и суда.

По данным суда , речь идет о деятельности КПК «Сберкасса 24». Имена подсудимых не названы: они фигурируют как руководитель кооператива Т. и его заместители Б. и Л. Согласно релизу Генпрокуратуры , имя осужденного руководителя КПК (название самого кооператива не уточняется) — Марк Термер, его заместителей — Никита Ляховский и Дмитрий Богушевич.

«В суде установлено, что злоумышленники входили в состав преступного сообщества, в составе которого с 2010 по 2014 год похищали денежные средства клиентов потребительского кооператива под предлогом выплаты высоких дивидендов. Однако фактически деятельность организации не осуществлялась, деньги вкладчикам не возвращались. Деятельность кооператива осуществлялась на территории нескольких регионов Российской Федерации. От указанных действий пострадали 405 жителей Рязанской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и других областей, а причиненный гражданам ущерб составил более 140 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На сайте суда уточняется, что головной офис компании находился в Рязани, а филиалы располагались в 11 областях России. В этом сообщении указано, что вышеописанная незаконная деятельность осуществлялась с 2012 года.

Суд приговорил Термера к 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей. Ляховский и Богушевич получили по 7,5 года исправительной колонии общего режима и еще должны будут выплатить по 700 тыс. рублей штрафа.

На сайте суда уточняется, что руководителю КПК дополнительно назначено два года ограничения свободы, двум другим фигурантам — по году.



Приговор пока не вступил в законную силу, следует из сообщения Генпрокуратуры.