Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «ФК Открытие» о признании сделки недействительной и взыскании 30 млн рублей с бывшего вице-президента, директора по безопасности Сергея Бабкина, сообщил РАПСИ адвокат МКА «Клишин и Партнеры» Дмитрий Палубин, представляющий интересы ответчика.

Истец просил суд признать недействительной сделку по выплате банком в пользу Бабкина премии в размере 30 млн рублей от 1 августа 2017 года и взыскать с него эту сумму.

Столичный арбитраж 20 сентября 2018 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Бабкина. Также банк просил наложить временное ограничение на выезд ответчика из Российской Федерации. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение судебного акта, а также причинить банку значительный ущерб.

Однако суд отклонил ходатайство истца. Истец не представил доказательств причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, отметил арбитраж.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок недействительными и выплате денежных средств. В частности, в качестве ответчиков выступают бывший старший вице-президент банка «Открытие» Николай Яровой и экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова.