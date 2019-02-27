Замоскворецкий суд Москвы продлил до 15 августа срок содержания под домашним арестом в отношении бывшего советника председателя правления ДС-Банка Виктора Аверина по уголовному делу о растрате 585 млн рублей кредитной организации, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

«Срок содержания под домашним арестом продлен до 15 августа 2019 года», — сказала собеседница агентства.

В среду состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу, которое проходило в закрытом режиме. Сам Аверин отказался общаться с прессой и давать какие-либо комментарии относительно предъявленного ему обвинения.

Экс-работник банка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).

Помимо Аверина, фигурантами дела о хищении денежных средств ДС-Банка являются экс-президент кредитной организации Федор Цырульник, исполняющий обязанности председателя правления банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также Виталий Вергизов и Андрей Кузнецов.