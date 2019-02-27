Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, предписание и постановление Федеральной антимонопольной службы России о наложении штрафа на ООО «ЮК «Правовой совет» по факту распространения ненадлежащей рекламы услуг по взысканию долгов с граждан. О соответствующем решении от 26 февраля сообщается в среду, 27 февраля, на сайте ФАС.

Ранее комиссия ФАС установила, что при наборе в «Яндексе» словосочетания «взыскание долгов с физлиц» под строкой поиска отображались варианты объявлений с пометкой «реклама», которые вели на сайты юридических компаний. Реклама сообщала, что все эти компании оказывают услуги по взысканию долгов с граждан. Однако такую деятельность имеют право осуществлять только юридические лица, внесенные в соответствующий государственный реестр, напоминают антимонопольщики. По их данным, ООО «ЮК «Правовой совет» в этом реестре отсутствует.

В более раннем сообщении ФАС на эту тему, где фигурировала еще одна юрфирма-нарушитель, разъяснялось, что «в рекламе использовались формулировки «взыскание долгов с физлица», «возврат долгов с физических лиц», а также «Лично встретимся с должником», которые давали основание полагать, что рекламодатели оказывают услуги по возврату долгов с физических лиц без каких-либо ограничений по взаимодействию с должником». При этом по закону те компании, которые не включены в госреестр взыскателей, могут взаимодействовать с должником в целях возврата просроченной задолженности только через почтовые отправления по его месту жительства или месту пребывания. Таким образом, подобная реклама нарушает требования закона «О рекламе».

По факту нарушения антимонопольное ведомство привлекло компанию «Правовой совет» к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей.



Не согласившись с решением, предписанием и постановлением ФАС о наложении штрафа, юрфирма обжаловала их в судебном порядке, однако в декабре 2018 года Арбитражный суд Москвы, а 26 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении заявленных требований отказали.