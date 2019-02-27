Адвокат в Москве во время процедур в спа-салоне лишился 600 тыс. рублей, неизвестный заменил деньги в его шкафчике в раздевалке билетами «банка приколов», сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

«У адвоката в спа-салоне в центре Москвы из сумки в шкафчике для одежды похитили 600 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, деньги подменили на билеты «банка приколов».

В пресс-службе столичного главка МВД без указания персональных данных подтвердили факт преступления. Там отметили, что проводится проверка.