Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по медиаиндексу за январь

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за январь 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по медиаиндексу за январь.

* В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума. Также на полях форума Герман Греф раскритиковал обязательное подключение к системе быстрых платежей и предсказал снижение ипотечных ставок к концу года.

* Глава Сбербанка Герман Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. Такое мнение банкир высказал на площадке Гайдаровского форума. По его словам, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления.

* По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, уже к концу 2019 года ставки по ипотеке в России могут вновь перейти к снижению.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте.

* СМИ цитировали сообщение оргкомитета Всемирного экономического форума о том, что бизнес РФ на форуме в Давосе представят бизнесмены Андрей Костин, Герман Греф, Олег Дерипаска и другие.

* Руководители банка ВТБ на Всемирном экономическом форуме в Давосе провели встречи с представителями Саудовской Аравии, Катара, Китая, Индии, США. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Помимо этого, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не ожидает новых жестких санкций в 2019 году.

* Банк ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом «Динамо». Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов замыкает тройку лидеров. В эфире телеканала «Россия 24» Михаил Задорнов прокомментировал произошедшее в январе повышение НДС в России. По его мнению, данная мера не скажется на кредитовании, напротив, возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку «люди просто хотят поддержать свой жизненный уровень». Капитал банка «Открытие» после присоединения Бинбанка составил примерно 315 млрд рублей, сообщил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Он отметил, что все системы банков уже объединены.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+17), председатель правления Тинькофф Банка, и зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявили, что в сегменте зарплатных проектов сложилась монопольная ситуация, в которой частные банки остаются в стороне. Они предложили создать единый расчетный центр, который будет начислять зарплаты на карты банков, удобных гражданам.

Максим Солнцев (+12), председатель правления СДМ-Банка, среди главных экономических событий 2018 года назвал продолжение работы ЦБ по оздоровлению банковского рынка, а также введение новых требований, по которым банки должны уделять большее внимание деловой репутации клиентов (юридических лиц), их финансовому положению, платежной дисциплине, уплате налогов и зарубежным связям.

Сергей Монин (+8), председатель правления Райффайзенбанка, прокомментировал переход проработавшей 20 лет в Райффайзенбанке Оксаны Панченко на должность первого вице-президента Газпромбанка.