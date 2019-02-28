Признаки нарушения закона о защите конкуренции обратившиеся в ФАС усматривают в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой возбудить дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard, соответствующее заявление трех ассоциаций имеется в распоряжении РИА Новости.

«Настоящее заявление направляется в ФАС России в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением», — говорится в тексте заявления.

Ассоциации считают, что признаки нарушения закона о защите конкуренции усматриваются в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии (МБК). Межбанковская комиссия, в свою очередь, влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк — участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

«Действия ответчиков на рынке платежных карт, являющиеся предметом данного заявления, выражаются в установлении ответчиками размера межбанковской комиссии, который оказывает негативное влияние на конкуренцию на иных рынках, на которых платежные карты используются в расчетах между продавцами и покупателями, главным образом на рынке розничной торговли», — указывается в документе.

Ассоциации в качестве примера приводят ставки межбанковской комиссии системы Mastercard, указывая, что в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров применяются более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. В результате продавцы, в отношении которых применяются меньшие ставки МБК, могут получать «необоснованные преимущества перед своими конкурентами».

«Установление повышенных ставок МБК для предприятий розничной торговли непродовольственных товаров имеет, таким образом, признаки создания дискриминационных условий, что является злоупотреблением», — отмечается в заявлении. В заключении ассоциации просят ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard по признакам нарушения запрета, который установлен законом о защите конкуренции.