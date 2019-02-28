Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель российских гособлигаций на 45%, с 2,25 млрд долларов до 1,23 млрд, раскрыл фонд в годовом отчете. Это минимум с 2011 года. На пике в 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на 4,1 млрд долларов.

Фонд мог распродавать российские бумаги или дать им быть погашенными без реинвестирования. В портфеле GPFG находятся рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

В 2018 году реальной угрозой стала возможность американских санкций против суверенного долга России. В конгрессе циркулировали несколько законопроектов, содержащих такую меру, включая законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). В феврале 2019 года американские законодатели представили обновленную редакцию этого проекта, которая вновь включает санкции против нового суверенного долга России. В прошлом году нерезиденты сократили присутствие на рынке ОФЗ с 33,1% до 24,4%, или на 440 млрд рублей (примерно 7 млрд долларов). Чуть более 1 млрд долларов пришлось на распродажи/погашение бумаг норвежским фондом.

Суверенный фонд Норвегии владел порядка 2 млрд долларов российских ОФЗ в 2015—2017 годах, когда Россия имела «мусорный» кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств, но избавился от половины бумаг перед тем, как Россия вновь получила инвестиционный рейтинг от всех трех агентств. Впрочем, это не стало сюрпризом. Рейтинговое агентство «АКРА» еще в августе 2018 года отмечало, что из числа потенциальных держателей российского госдолга помимо американских инвесторов с высокой долей вероятности можно исключить норвежский суверенный фонд.