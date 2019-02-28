По меньшей мере 8 тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламент республики).

По их данным, золото вывозилось на правительственном спецтранспорте. Во время проведения операции глава Центробанка Каликсто Ортега находился за рубежом. О том, где в настоящее время находится золото, неизвестно.

Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо заявил, что золото планируют продать незаконно. В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

В конце января оппозиция Венесуэлы заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 тонн золота в Россию. Позднее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что власти Боливарианской Республики намереваются продать в ОАЭ 15 тонн золота, из них 3 тонны были проданы 26 января. А 2 февраля компания Noor Capital из ОАЭ сообщила, что купила у Центробанка Венесуэлы 3 тонны золота.