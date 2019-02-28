Электронные платежные сервисы «Яндекс.Деньги» и WebMoney интересуются подключением к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, пишут «Известия» . Кошелек «МТС Деньги» присоединится к платформе уже в III квартале 2019 года.

В «Яндекс.Деньгах» заявили, что оценивают возможность подключения к СБП. Директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе отметил, что компания готова рассмотреть вопрос о присоединении к СБП, когда проект выйдет за рамки тестового. На днях, отмечает издание, сервис WebMoney присоединился к сервису моментальных денежных переводов по номеру телефона Сбербанка.



В НСПК, которая является операционным платежным и клиринговым центром СБП, газете подтвердили, что со стороны электронных платежных сервисов есть интерес к платформе и некоторые уже подали заявки на подключение к ней. Какие именно электронные кошельки уже готовы присоединиться к системе ЦБ, в НСПК не уточнили.

Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме В первый год система должна работать с нулевыми комиссиями для банков.



Если к Системе быстрых платежей присоединятся электронные кошельки, то люди смогут оперативно пополнять их с банковских счетов и карт, отметил председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов. Впрочем, он указал, что доля расчетов через такие сервисы значительно ниже, чем объем P2P-переводов банков, поэтому уровень конкуренции между кредитными организациями и платежными системами останется прежним. Однако подключение кошельков к СБП сделает оборот безналичных денег более удобным и комфортным для клиентов.

