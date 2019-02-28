Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 488,28 пункта. Индекс РТС повысился на 0,04% — до отметки 1 191,46.

«Российский фондовый рынок вчера продолжил консолидацию в верхней части диапазона 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи. Некоторое ухудшение сантимента в отношении всей группы российских активов возможно на фоне последних действий конгресса США (внесение резолюции о санкциях за убийство Бориса Немцова, представление законопроекта с требованием раскрыть доходы Владимира Путина и появление на сайте сената внесенного ранее DASKA Act), но пока считаем влияние данных факторов ограниченным», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.