Банк «Центр-инвест» ввел вклад «Весенний старт». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.



Срок депозита составляет три года и разделен на три периода начисления процентов, каждый период равен одному году: для минимальной суммы в 10 тыс. рублей за первый год начисляется 6,5%, для суммы от 25 тыс. рублей — 6,7%, 500 тыс. рублей — 7,2%; второй год — 7,5%, третий год — 6% для всех минимальных сумм.

Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств для вклада от 10 тыс. рублей составит 6,67%, от 25 тыс. рублей — 6,73%, от 500 тыс. рублей — 6,9%.

Пополнение предусмотрено в течение первых 12 месяцев. Проценты выплачиваются каждые шесть месяцев или капитализируются.

«Возможно досрочное расторжение договора через каждые шесть месяцев без потери причисленных процентов», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.