Генеральная прокуратура России направила в Минюст Польши запрос о выдаче бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Еще 30 января Генеральной прокуратурой РФ был направлен запрос о выдаче Алексеева в Министерство юстиции Республики Польши», — сообщили в Генпрокуратуре.

Банкир был заочно арестован в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Ранее РБК сообщало, что Алексеев был задержан в Польше неделю назад. Он подозревается в хищении 2,4 млрд рублей банковских средств в составе организованной группы. В материалах дела утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере.

Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше Ярослав Алексеев подозревается в хищении 2,4 млрд рублей в составе организованной группы.

По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд рублей, выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

