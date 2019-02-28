В 2018 году Сбербанк России показал сокращение доналоговой прибыли по международному бизнесу с 32,7 млрд до 10,8 млрд рублей. Это следует из раскрытой банком отчетности по международным стандартам за прошлый год.

В кредитной организации поясняют, что в связи с не завершенной еще сделкой по продаже ее турецкой «дочки» — Denizbank результаты его деятельности не включаются в указанную статью: по балансовым статьям результаты Denizbank стоят как активы для продажи, а по отчету о прибылях и убытках — показываются как прибыль от прекращенной деятельности.



«Это влияет на сам показатель, потому что вклад Denizbank в международный блок был достаточно существенный, — сообщил журналистам представитель Сбербанка. — Тем не менее мы закончили год с прибылью по всем нашим странам. Практически все банки в группе Сбербанка закончили год с прибылью».

В отчетности Сбербанка указано, что кроме Российской Федерации группа осуществляет свою деятельность на территории Белоруссии, Казахстана, Украины, стран Центральной и Восточной Европы (Австрии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Словении, Сербии, Венгрии, Хорватии), Турции, Швейцарии и других стран.

