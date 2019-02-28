Мобильный и интернет-банк ВТБ временно недоступны. При попытке зайти в мобильный банк появляется сообщение: «В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее».

На сайте банка сообщается, что ведется работа «над улучшениями в интернет-банке».

«Мы с нетерпением ждем Вас после 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

В кол-центре подтвердили, что возможны проблемы с онлайн-банком, и сказали, что система заработает в ближайшее время.

По состоянию на 15:37 мск в банке сообщили, что все системы работают без ограничений. «В настоящий момент мобильное приложение и интернет-банк работают без ограничений. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — рассказали в пресс-службе банка.