Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладам в рублях.

«Накопительный Рост» (на 91, 181, 367, 730 и 1 095 дней) открывается под 6—8% годовых (вместо 3,3—4,8%). Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. рублей (ранее — 10 тыс.).

Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам. За полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки составят 4,64—6,64% (прежде — 4,54—6,54%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность вклада «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей на срок от 31 до 400 дней) составит 4,8—8,5% годовых (прежде — 4,5—8,2%).

«Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей) открываются под 9% годовых (вместо 8,9%). Срок депозитов — 367 дней.

Проценты по вкладам «Классика Роста», «Инвестиционный Рост» и «Инвестиционный Рост+» выплачиваются в конце срока.

Для открытия вклада «Инвестиционный Рост» необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни, а для вклада «Инвестиционный Рост+» — накопительного страхования жизни.

Пополнять можно вклады «Накопительный Рост» и «Всегда в Росте».