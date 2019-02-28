ЦБ установил официальные курсы валют на 1 марта. Курс доллара повысился на 13,25 копейки, составив 65,8895 рубля (65,757 рубля на 28 февраля). Курс евро увеличился на 14,42 копейки до 74,9691 рубля (74,8249 рубля на 28 февраля).



Российская валюта приблизилась к отметкам 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро. Поводом для ослабления рубля стало снижение цен на нефть и возобновление санкционной риторики, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов, Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.



«Накануне была опубликована анонсированная ранее обновленная версия законопроекта DASKA. Кроме того, в конгрессе прошли слушания по обеспечению безопасности выборных процессов, где в очередной раз упоминалось вмешательство России в выборы в США», — уточняют эксперты.

Обсуждение санкционных инициатив активизировалось, но рубль пока довольно устойчив к данной риторике, замечают аналитики. Они не исключают, что реакция рубля на санкционные истории может усилиться, если эти инициативы перейдут в плоскость более конкретных обсуждений.

Пока конкретные сроки рассмотрения санкционных инициатив не назывались.

Между тем в ходе торгов на Московской бирже в четверг рубль наряду с прочими валютами развивающихся рынков демонстрирует сдержанное снижение в основных валютных парах на фоне ухудшения риск-аппетита на глобальных площадках и повышения интереса к защитным активам.

Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB аналитики называют отметки 65,6—66,2 рубля.

