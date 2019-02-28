Проект антироссийских санкций пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее в Кремле его внимательно изучают

Новые санкции США против России в случае их реализации станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона. Тем не менее Москва не видит рисков для стабильности банковской системы РФ от возможных новых санкций США, все превентивные меры приняты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее в Кремле его внимательно изучают. «Мы, конечно, будем внимательно наблюдать за ходом прохождения этого законопроекта, пока вряд ли можно говорить, что он в окончательной редакции. Безусловно, это очень серьезный материал, который в случае реализации этого законопроекта станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям», — сказал Песков.

«Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно», — подчеркнул он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное влияние новых санкций Вашингтона на стабильность российской банковской системы.