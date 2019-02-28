Ситибанк 15 марта закроет два отделения в Москве и одно — в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте кредитной организации.

«Информируем вас о закрытии дополнительных офисов «На Большой Никитской», «На Красной Пресне» и «Большой проспект» (в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.), включая обслуживание в банкоматах, с 15 марта 2019 года c 14:00 по московскому времени», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал член правления, руководитель дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер, до конца года банк планирует закрыть семь отделений в Москве. «В течение года Ситибанк планирует оптимизировать количество существующих отделений: в первом квартале 2019 года будут закрыты отделения «На Большой Никитской», «На Красной Пресне» в Москве и «Большой проспект» в Санкт-Петербурге; в четвертом квартале в Москве будут закрыты отделения «На Марксистской», «Остоженка», «Авиапарк», «На Ленинском» и «Метрополис»; в конце года будет начат процесс подготовки открытия нового отделения-хаба для всех категорий клиентов», — поясняли в Ситибанке.