По итогам прошлого года на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) граждан скопилось более 120 млрд рублей, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). При этом на брокерских счетах россиян на конец 2018 года было 1,5 трлн рублей. По данным опроса профучастников, проведенного НАУФОР, общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке, за год удвоилась.

Как считает глава ассоциации Алексей Тимофеев, население повернулось лицом к рынку. «Несмотря на не самые благоприятные условия, такая же тенденция будет наблюдаться и в этом году», — уверен он. При этом, отметил глава НАУФОР, число пустых счетов ИИС снизилось. Он оценивает долю ИИС, на которых есть денежные средства, в 45,5%. В прошлом году деньги инвесторов были менее чем на трети открытых ИИС.

Как выяснили в НАУФОР, частные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в акции и корпоративные и государственные облигации. На их долю приходится 54%, в иностранные акции вложено только 5%. Владельцы брокерских ИИС почти треть средств инвестируют в акции российских и иностранных компаний, около 20% размещено в ОФЗ и еще 11% — в корпоративных бондах. В структуре ИИС, открытых в управляющих компаниях, 70% средств инвесторов приходится на паи ПИФов.