Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета президентских инициатив, озвученных в послании Федеральному собранию, — о так называемых ипотечных каникулах.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер», — сообщил парламентским журналистам Володин.

Спикер уточнил, что рассматривать обращения о введении ипотечных каникул банки будут должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%», — отметил Володин. Нововведение станет «реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», уверен председатель Госдумы.

Среди авторов инициативы — руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.