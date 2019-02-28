Участники рынка предлагают повысить максимальную сумму, которую можно внести на ИИС. Речь идет об ИИС «второго типа», где право на налоговый вычет возникает по истечении трех лет и рассчитывается от полученного дохода. Они считают, что ее можно поднять с 1 млн до 2,5 млн рублей в год. Об этом рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

По его словам, сейчас средний счет в ИИС составляет 380 тыс. рублей. Также, считают в ассоциации, можно было бы дать право владельцам ИИС частично снимать средства до истечения трехлетнего срока. «Это может быть до 50% средств на счете», — уточнил Тимофеев. По его мнению, такое нововведение стимулировало бы людей дольше держать средства на счетах.

Кроме того, в НАУФОР предлагают увеличить срок действия налогового вычета для ИИС. Например, по словам Тимофеева, после пяти лет можно было бы увеличить сумму, с которой рассчитывается налоговый вычет, до 600—700 тыс., а после десяти лет — до 1 млн рублей.

«Пока эти предложения в стадии обсуждения, но мы рассчитываем, что в ближайшее время формализуем их», — добавил он.