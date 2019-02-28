За последние семь лет оборот МСБ в России удвоился, превысив 50 трлн рублей, прокомментировал заместитель генерального директора рейтингового агентства RAEX Дмитрий Кабалинский результаты исследования российского рынка МСБ. Однако, по его словам, активный рост малого бизнеса, зафиксированный в 2017 году, постепенно затухает.

По данным исследования, в России зарегистрировано свыше 6 млн субъектов МСБ с общей численностью работников 15,8 млн человек, то есть в сфере МСБ работает более 20% общего числа занятых. При этом за последний год численность занятых в МСБ снизилась почти на 2%, сообщает Банкир.Ру .

Оборот малых и микрокомпаний составил в 2017 году 48,5 трлн рублей, увеличившись почти на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Темпы прироста выдачи кредитов МСБ составил 11,4%, что на 4% ниже, чем год назад.

Также в 2018 году доля топ-30 банков в кредитовании малого и среднего бизнеса продолжила неуклонно расти. Если на конец 2017 года она составляла 65%, то на конец 2018-го — уже 74%. Это максимальное значение за все время публикации ЦБ соответствующей статистики.

Согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России должен превысить 30%, а число рабочих мест увеличится в небольших компаниях до 25 млн. Число экспортеров среди МСП должно вырасти с 6% до 10%.