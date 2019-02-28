Участники рынка предлагают снизить денежный порог для особо защищаемой категории частных инвесторов (неквалифицированных) с 400 тыс. до 150—160 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

На данный момент законопроект о разделении инвесторов на четыре категории находится на рассмотрении Госдумы. В нем, в частности, предполагается ограничить список инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов с суммой на счете до 400 тыс. рублей, акциями и облигациями из первого и второго котировального списков, а также разрешить покупать паи ПИФов. Чтобы получить больше прав, придется сдавать специальный аттестационный экзамен.

Как рассказал Тимофеев, по данным ассоциации, инвесторы с небольшой суммой на счете более склонны к риску, поэтому часто теряют свои деньги. Это не связано с выбором бумаг, а происходит в основном из-за того, что они часто проводят операции на небольших объемах, и комиссионные съедают их деньги.

«Если бы им пришлось рисковать более значимой суммой, возможно, они были бы более осторожны», — считает Тимофеев.

Согласно исследованию НАУФОР, успешность инвестиций напрямую связана с тем, какой суммой располагает инвестор. В частности, доля удачных инвестиций приходится на тех, кто вкладывает в фондовый рынок от 160 тыс. рублей и больше. Более половины из них получают доход.