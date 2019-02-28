«Ростелеком» не вел никаких переговоров о покупке «ВымпелКома» (работает в России под брендом «Билайн») у телекоммуникационного холдинга Veon. Об этом сообщил журналистам президент госоператора Михаил Осеевский.

Ранее Bloomberg сообщал, что в 2018 году Veon собирался продать «ВымпелКом» и вел переговоры с «Ростелекомом», однако стороны не смогли договориться о цене.

«Могу официально заявить, что мы никаких переговоров о покупке «ВымпелКома» не вели», — сказал Осеевский.

До этого глава Veon Урсула Бернс также опровергала информацию о том, что в прошедшем году телекоммуникационный холдинг вел переговоры о продаже «ВымпелКома».