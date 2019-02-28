Квота участия иностранного капитала в уставных капиталах организаций, имеющих лицензию на осуществление страхования в РФ, по состоянию на 1 января 2019 года составила 11,99%. Такие данные приводит в четверг, 28 февраля, пресс-служба Банка России.

Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам в уставных капиталах российских страховых организаций, на начало текущего года составил 23,99 млрд рублей.

На 1 января 2018 года доля участия иностранного капитала в уставных капиталах российских страховщиков была ниже — 11,29% (хотя в денежном выражении она была несколько больше — 24,4 млрд рублей). Таким образом, за год показатель повысился на 0,7 процентного пункта.

Между тем как минимум в предыдущие несколько лет иностранная доля в уставных капиталах российских страховщиков снижалась. Так, на 1 января 2017-го рассчитываемая в целях соблюдения квоты доля равнялась 19,77%, на 1 января 2016-го — 20,93%.



Напомним, согласно статье 6 («Страховщики») закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций РФ превышает 50%, орган страхового надзора прекращает выдачу страховых лицензий «дочкам» иностранных компаний или организациям с долей иностранных инвесторов в уставном капитале более 49%, а также отказывает таким организациям в предварительном разрешении на увеличение уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ и на отчуждение долей в пользу иностранных инвесторов, в том числе в случае, если доля иностранцев превысит 49% в результате указанных сделок.