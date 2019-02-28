Роскомнадзор не включал IP-адреса, которые используются приложениями банков ВТБ, «Открытие» и Россельхозбанком, в реестр заблокированных ресурсов в рамках блокировки Telegram в России, сообщил RNS пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Онлайн-банк ВТБ временно недоступен
На сайте банка сообщается, что ведется работа «над улучшениями в интернет-банке».
«Роскомнадзор не подтверждает данную информацию. IP указанных сервисов не включались в реестр», — сообщил RNS Ампелонский.
Ранее об этой связи сообщил со ссылкой на Reuters интернет-портал Finanz.
В работе мобильного банка «Открытие» возможны ограничения
Для проведения операций и просмотра информации по счетам клиентам предлагают воспользоваться интернет-банком.