Аналитики Альфа-Банка ожидают роста стоимости бумаг «Норильского никеля» на фоне растущих цен на палладий. Эксперты предполагают, что стоимость депозитарных расписок компании вырастет до 28,7 доллара, сейчас они торгуются на уровне 21,5 доллара.



Расширяющийся дефицит на палладий уже привел к росту цен выше 1 550 долларов за унцию, указывает аналитик банка Борис Красноженов. Он прогнозирует, что в 2019—2021 годах стоимость этого металла будет в среднем 1 500 долларов за унцию. Между тем вклад палладия в выручку «Норильского никеля» по итогам 2018 года был самым большим (34%) при средней цене реализации 1 025 долларов.



«Мы полагаем, что инерционно цены на этот металл могут вырасти еще на 10—20%», — написал Красноженов в комментарии. При этом он отметил, что «Норильский никель» торгуется почти с 40-процентным дисконтом к компаниям, производящим металлы платиновой группы. В то же время дивидендная доходность акций компании исчисляется в двузначных цифрах. «Занимая 40% мирового рынка палладия, «Норильский никель» может значительно вырасти в цене, если высокие цены на палладий станут новой реальностью», — считает он.