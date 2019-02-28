Технического сбоя в работе мобильного и интернет-банка Россельхозбанка 28 февраля не наблюдалось, система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

«Сообщаем, что система дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк» и «Мобильный банк» работает в штатном режиме. Сбоев в течение дня 28 февраля 2019 года не наблюдалось», — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что «три из шести крупнейших госбанков России в четверг пережили синхронный сбой в работе онлайн-сервисов». По данным Reuters, это произошло из-за попыток заблокировать работу мессенджера Telegram с помощью систем фильтрации трафика, также известных, как DPI (Deep Packet Inspection).

Так, мобильный банк «Открытие» работал с ограничениями. Позднее пресс-служба сообщила, что ограничения были сняты в 14:25 мск. «Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе «Открытия».

Ранее с ограничениями работал и онлайн-банк ВТБ. По состоянию на 15:37 мск в банке сообщили, что все системы работают без ограничений. «В настоящий момент мобильное приложение и интернет-банк работают без ограничений. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — рассказали в пресс-службе банка.