Запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить европротокол за 10—15 минут, запланирован на 1 сентября. Такие сроки оговариваются в соответствующем постановлении правительства, сообщил IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин на конференции по IT в страховании, говорится в релизе РСА.

Он пояснил, что сейчас работает приложение, разработанное РСА, — «ДТП. Европротокол». Оно также позволяет оформить европротокол, однако его функционал несколько отличается от функционала приложения «Помощник ОСАГО».



После запуска приложения «Помощник ОСАГО», которое разработал Банк России и передал в РСА, в течение какого-то времени приложения будут работать параллельно. Однако впоследствии РСА планирует сформировать единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по европротоколу, на которое будут ориентироваться участники страхового рынка, пояснил Самошин.