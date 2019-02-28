Экс-глава «Роснефти», совладелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов в конце прошлого года рефинансировал кредит, привлеченный у ВТБ в 2014 году, средства бизнесмену предоставил синдикат банков. Об этом РБК рассказали два знакомых Худайнатова и собеседник, знающий это от менеджера ВТБ.

Сумма кредита — около 4 млрд долларов, писали «Ведомости» со ссылкой на источники и подтвердил источник РБК, близкий к Худайнатову. Условия по новым кредитам более комфортны для бизнесмена, говорит один из его знакомых.

Кредит был выдан иностранному офшору, говорит источник РБК, близкий к «Нефтегазхолдингу». Из ежемесячных отчетов ВТБ (по форме 101), которые он отправляет в ЦБ, с 1 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года (они отражают данные за октябрь — январь) серьезного изменения кредитного портфеля не видно, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Но в декабре сумма кредитов нерезидентам в иностранной валюте на срок свыше трех лет (строчка 45606) снизилась на 930 млн долларов (до 14,55 млрд), указывает он. Из отчетов следует, что в октябре 2018 года заемщики-нерезиденты погасили долгосрочные кредиты на 4,4 млрд долларов, в ноябре — на 2 млрд долларов, в декабре — примерно на 670 млн долларов, а в январе 2019 года — еще на 1 млрд долларов. Но в то же время банк выдавал кредиты на похожие суммы.

Какие банки рефинансировали кредит, собеседники РБК не говорят. С высокой долей вероятности этот кредит мог распределиться среди крупнейших банков уровня топ-15, говорит аналитик рейтингового агентства «АКРА» Ирина Носова. В отчетности этих банков за последние четыре месяца, которую изучил РБК, нет существенных изменений.

Представители ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и Худайнатова отказались от комментариев. Raiffeisenbank (его российская «дочка» входит в топ-15) не участвовал в рефинансировании, сказал РБК его представитель. Представители Россельхозбанка, МКБ, «ФК Открытие», Росбанка, ВБРР, Промсвязьбанка, Совкомбанка, «Пересвета» и АБ «Россия», а также UniCredit пока не ответили на запросы РБК.