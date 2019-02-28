• Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рекомендовало руководителям своих территориальных подразделений заключить договоры по зарплатным проектам со Сбербанком, связав это с тем, что ЦБ продолжает отзыв лицензий у «различных коммерческих банков», а это негативно сказывается на их клиентах. Впрочем, позднее от этих рекомендаций было решено отказаться. Уже в четверг территориальные подразделения получили предложения провести переговоры по поводу зарплатных проектов с одним из 25 банков с госучастием. Кроме того, сотрудники ФСИН могут выбрать и другой банк, не из списка. В настоящее время территориальные органы ФСИН в рамках зарплатных проектов сотрудничают с 56 банками, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк. Численность сотрудников ФСИН — 295,9 тыс. человек, средняя зарплата — 51,5 тыс. рублей. Таким образом, годовой зарплатный поток ФСИН может превышать 180 млрд рублей.

• В последний день зимы в полноценном режиме заработала Система быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным центром которой выступает ЦБ. Теперь эксплуатация системы доступна для всех банков, которые захотят к ней присоединиться. С 28 января СБП работала в тестовом режиме, услуги по денежным переводам с ее помощью оказывали 12 финансовых организаций. В перспективе же к системе ЦБ планируют подсоединиться еще 40 банков. СБП позволит физлицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. В четверг в СМИ появилась информация о том, что ВТБ пока не подключился к Системе быстрых платежей. В банке пояснили, что финорганизация продолжает тестировать СБП на ограниченном круге участников, пока не открыла доступ к сервису для всех клиентов.

• В работе онлайн-сервисов двух крупных банков в четверг произошел сбой. Так, были временно недоступны мобильный и интернет-банк ВТБ, а мобильный банк «Открытия» работал с ограничениями. Позднее оба банка сообщили о возобновлении работы сервисов. По данным СМИ, сбои произошли из-за попыток заблокировать работу мессенджера Telegram. Однако в Роскомнадзоре эту информацию опровергли. Россельхозбанк, в свою очередь, опроверг информацию СМИ о сбое в работе мобильного и интернет-банка.

• Сбербанк получил в 2018 году рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности — 831,7 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 11,1%. При этом численность сотрудников группы Сбербанка в 2018 году уменьшилась на 16,5 тыс. человек до 293,8 тыс. Кроме того, Сбербанк в очередной раз ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год — до 68,5 рубля с 65 рублей за доллар, следует из материалов кредитной организации. Отмечается, что среднегодовой курс рубля в 2019—2020 годах составит 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.