Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран «большой семерки». Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.

«Выработка на одного работающего у нас примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран «большой семерки», — сказал Кудрин.

По его словам, есть такие практики и модели, которые позволяют повышать производительность труда на страновом уровне. «Мы где-то догоняем, но самое главное, что нам нужно, — быть вовлеченными в этот международный процесс формирования новых моделей управления», — добавил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что вопрос повышения производительности труда необходимо решать системными мерами, а не адресной помощью предприятиям.

«Если взять две федеральные программы внутри этого проекта (нацпроекта по повышению производительности труда) — «Системные меры повышения производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Так вот, адресная поддержка в три раза дороже, чем системные меры. Я думаю, нам надо больше системным мерам уделять внимание, которые должны быть условиями большинства участников рынка, а не только отобранным и отфильтрованным предприятиям», — сказал Кудрин.

По его словам, за 16 лет — с 2000 до 2016 года — производительность труда в РФ выросла на 55%. «Чтобы до 2035 года — сопоставимый период — вырасти и поддерживать темпы экономического роста выше 3,5% ВВП, нужно в два раза больше. Это наш вызов, нам нужно существенно ускориться», — отметил глава Счетной палаты.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевая целю нацпроекта — ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018-м.