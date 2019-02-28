Генеральная прокуратура Латвии удовлетворила запрос президента Банка Латвии (Центробанк) Илмарса Римшевичса о снятии запрета на его выезд за границу, для того чтобы он смог принять участие в заседаниях Европейского центрального банка (ЕЦБ) 6 и 7 марта. Об этом прокуратура сообщила порталу Delfi в четверг.

Согласно сообщению, временно отстраненный от должности Римшевичс подал запрос о снятии запрета на выезд из страны, чтобы иметь возможность исполнять свои рабочие обязанности. Генпрокуратура запрос удовлетворила.

В среду Римшевичс вернулся на работу в Банк Латвии после того, как Европейский суд юстиции отменил решение о его временном отстранении от должности по обвинению в коррупции. В постановлении говорилось, что власти Латвии «не предоставили достаточно доказательств тяжкого преступления, инкриминируемого руководителю Центробанка».

В феврале 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски на рабочем месте и в доме Римшевичса, после чего задержало главу Центробанка, а спустя 48 часов освободило под залог в 100 тыс. евро. Антикоррупционное ведомство сообщило, что его подозревают в вымогательстве взятки в размере по меньшей мере 100 тыс евро.

Европейский суд юстиции отменил решение об отстранении от должности главы ЦБ Латвии Отмечается, что латвийские власти «не предоставили достаточных доказательств тяжкого правонарушения, инкриминируемого руководителю Центробанка страны».

К Римшевичсу в качестве меры пресечения был избран запрет занимать должность президента Банка Латвии, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Глава Центробанка пытался оспорить это решение в суде, но безрезультатно.

Глава Банка Латвии ранее отверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку с занимаемой должности, хотя ранее его призвали это сделать президент, премьер-министр, спикер сейма (парламента) и министр финансов республики.