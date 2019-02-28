Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи просел на 0,22% и составил 2 485,27 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,23%, до отметки 1 188,28.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,17%, «Газпрома» — 1,53%, Московской биржи — на 0,08%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,98%, «АЛРОСы» — на 1,11%.

«Российский рынок акций так и остался в зоне уныния и безыдейности. Продавать вроде бы не на чем, но и покупать больше нет поводов. Индекс Мосбиржи продолжает болтаться в коридоре 2 450—2 500 пунктов, это если посмотреть шире, и в пределах 2 475—2 490 пунктов краткосрочно. Здесь пока все остается на своих местах. Индекс РТС сохраняется в границах 1 180—1 190 пунктов, и на завтрашнее утро это тоже актуальный коридор», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.