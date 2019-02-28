Доля атак вирусов-вымогателей в России в 2018 году уменьшилась на треть от общего числа кибератак, до среднемесячного показателя 0,08%, следует из отчета Security Intelligence Report компании Microsoft. В исследовании использованы данные, предоставленные корпоративными и частными пользователями.

Динамика этого показателя в России следует общемировым тенденциям сокращения числа атак вирусов-вымогателей (на 73%), указали эксперты. Наименьшее число этого вида угроз отмечено в Ирландии (доля составила 0,01%), Японии (0,01%), США (0,02%), Великобритании (0,02%) и Швеции (0,02%).

«Злоумышленники перешли от этого весьма заметного метода к скрытным атакам, поскольку пользователи стали более грамотно реагировать на угрозы: отказываются платить злоумышленникам, применяют резервное копирование данных», — считают эксперты.

По данным Security Intelligence Report, активность вирусов-вымогателей наблюдается в Эфиопии (0,77%), Монголии (0,46%), Камеруне (0,41%), где низок уровень культуры в области кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 году быстро росло число кибератак с использованием методов фишинга — в 4,5 раза. Из 470 млрд ежемесячно анализируемых Microsoft писем 2,254 млрд были заражены.

«От быстрых атак, которые активны на протяжении всего нескольких минут, мошенники перешли к долгосрочным кампаниям. Фишинговые атаки усложнились, злоумышленники используют одновременно несколько векторов атак, они присылают письма с разных IP-адресов и используют подделку доменных имен для того, чтобы электронные письма выглядели так, будто отправлены от имени известных компаний или коллег, а также тщательно продумывают тему письма, чтобы заставить пользователя его открыть», — отмечается в отчете.

Также эксперты Security Intelligence Report отмечают, что в прошедшем году увеличилось в два раза число атак для майнинга криптовалют. При этом их количество напрямую зависит от стоимости криптовалют. Число подобных атак в России превышает среднемировые показатели в три раза.