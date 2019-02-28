Иностранные инвесторы продолжат возвращаться на российский рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне риска введения новых санкций со стороны США, говорится в обзоре Deutsche Bank по российской экономике.

«Иностранные инвесторы, по всей видимости, продолжат возвращаться на рынок ОФЗ. Минфин 27 февраля разместил ОФЗ на рекордную более чем за год сумму в 58 миллиардов рублей», — говорится в отчете.

Аналитики Deutsche Bank связывают интерес инвесторов к российскому долгу с повышением суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня тремя крупнейшими мировыми рейтинговыми агентствами, что свидетельствует о «снижении подверженности внешним шокам».

При этом банк отмечает рост геополитической напряженности в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, возможным введением санкций из-за инцидента в Керченском проливе, публикацией конгрессом США новой версии законопроекта, который предполагает введение антироссийских санкций. Законопроект конгресса предусматривает введение санкций в том числе в отношении новых выпусков российского государственного долга.

«Мы не ожидаем значительной эскалации ситуации», — заключили аналитики банка.