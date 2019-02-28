Мобильное приложение «Юнистрим денежные переводы» стало доступно на пяти дополнительных языках: армянском, грузинском, узбекском, таджикском и киргизском, следует из релиза «Юнистрима».



«В 2018 году более половины переводов, отправленных при помощи онлайн-сервиса «Юнистрим», пришлось на Армению, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Банк учел пожелания клиентов и добавил в приложение к базовым русскому и английскому языки популярных направлений денежных переводов», — говорится в сообщении.

Отправка перевода занимает не более двух минут, получить его можно в любом из 150 тыс. пунктов «Юнистрим» в России, СНГ, Европе и Азии. Получателю нужно лишь предъявить паспорт и контрольный номер перевода. Выплата происходит наличными в 24 странах мира.