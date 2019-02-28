Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал коллекторское агентство «Сибирь консалтинг групп» на 150 тыс. рублей за нарушение закона при взыскании просроченной задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

«Правонарушение было выявлено в ходе проверки по заявлению жительницы города Копейска, взявшей заем в ООО МФК «Лайм-займ» и вовремя не исполнившей финансовые обязательства. МФК в рамках агентского договора передала право взыскания задолженности ООО «Сибирь консалтинг групп», которое направляло женщине текстовые сообщения в несоответствующей законодательству форме», — отмечается в сообщении.

Судебные приставы установили, что в этих сообщениях не были указаны сведения о факте наличия у заемщицы просроченной задолженности.

