При нарушении трудовых прав российские работники в первую очередь меняют место работы (7%), жалуются начальству (6%), идут в суд (3%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Лишь 2% респондентов обращались в профсоюз или совет трудового коллектива, еще столько же начинают меньше работать.



По 1% респондентов в подобных случаях использовали личные связи, отстаивали свои права силой, давали деньги и подарки, выходили на митинги и другие акции протеста. Ни к каким способам отстаивания своих прав не прибегали 6%. Более 55% заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав.



К работе профсоюзов россияне относятся скорее скептически: 53% считают, что они не помогают защищать трудовые права, 30% — что скорее помогают. 82% опрошенных считают, что профсоюзы в России не играют значительной роли (из них 40% говорят о незначительной роли и 42% — и вовсе об ее отсутствии).

В то же время среди россиян выражен запрос на появление профсоюзов: 71% говорит о необходимости их работы в современной России. Каждый второй (52%) опрошенный считает, что профсоюзы могут работать эффективно; 37% с этим не согласны.

«Отвечая утвердительно на вопрос о том, нужны ли профсоюзы, современные россияне не имеют в виду классические профсоюзные организации с месткомами и взносами, путевками и лидерами», — уточняет директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. Такой ответ он считает одним из проявлений запроса на защиту трудовых прав без особой надежды на эффективную коллективную защиту.



Неуверенность россиян в эффективности профсоюзов связана с тем, что чаще всего они рассматривают их как некую внешнюю организацию, никак не связанную с ними, сказал изданию вице-президент Конфедерации труда России и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Депутат настаивает: профсоюз — это организация самих трудящихся и представление о нем как о юридической конторе, «куда работник обратится — и придет к директору суровый человек, после чего всем поднимут зарплату», не соответствует действительности. Для усиления профсоюзов необходимо прежде всего повышение уровня самоорганизации работников, заключает Шеин.

