Отрасль ретейла наиболее подвержена кибератакам, цель которых получить доступ к учетным данным пользователей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование американской IT-компании Akamai. Россия стала одним из ключевых источников таких атак в мире. Получив доступ к данным пользователей, злоумышленники делают покупки за их счет и используют бонусные баллы в системах лояльности.

Американская IT-компания Akamai с мая по декабрь 2018 года зафиксировала почти 28 млрд попыток злоупотребления учетными данными пользователей. Наиболее подверженной таким атакам оказалась отрасль ретейла (10 млрд атак), говорится в отчете компании, а внутри этого сегмента — онлайн-магазины одежды (3,7 млрд атак).

Россия заняла второе место в рейтинге стран, где находятся компьютеры — источники таких атак, после США. Также в топ-5 вошли Канада, Бразилия и Индия. При этом в пятерке стран, наиболее подверженных атакам (США, Китай, Индия, Германия, Канада), России нет.

«Согласно исследованию, Россия является одним из ключевых источников атак, но сам российский ретейл атакуют не слишком сильно», — констатирует основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.



По его словам, российский ретейл не слишком подвержен хакерским атакам, так как в нем довольно мала доля онлайн-торговли и отсутствуют розничные гиганты. «Российские решения для онлайн-торговли достаточно неплохо защищены, а из офлайн-ретейла просто нечего красть. Кроме того, в нашей стране основными целями для хакерских атак являются операторы связи и финансовые учреждения, так как украденные у них данные легче всего монетизировать», — поясняет Оганесян.

В сфере онлайн-торговли чаще всего крадут данные кредитных карт из форм заказов путем внедрения туда специальных вредоносных скриптов, уточняет Оганесян. По его словам, злоумышленники делают онлайн-покупки за счет клиентов и крадут бонусные баллы из систем лояльности крупных сетей, которые также используют для оплаты покупок.

