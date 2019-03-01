Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 489,89 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,15% до отметки 1 190,08.

«Российский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,2% по индексу Мосбиржи. Диапазон 2 450—2 500 пунктов, в котором индекс находится большую часть времени уже более двух недель, пока по-прежнему актуален, однако, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса к уровням 2 500—2 520 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.