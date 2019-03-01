Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,79 рубля, курс евро понизился на 23 копейки до 74,77 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Укрепление рубля в начале торговой сессии обеспечил утренний рост нефтяных котировок, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 78,42 доллара.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,2—66,6 рубля, для европейской валюты — 74,3—75,8 рубля», — прогнозирует эксперт.

Однако за последние шесть часов цена на нефть подорожала без объемов, замечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, это первый признак, что в ближайшие часы может последовать их падение.

«Пока цена находится выше 66,26 доллара за баррель, участники рынка, торгующие на рублевых парах, вряд ли будут реагировать на динамику нефти. Учитывая, что сегодня пятница, то пробой 66,26 доллара вызовет продажи рубля», — считает эксперт.

Впрочем, оговаривается он, если на торгах в Европе покупатели пройдут уровень 67,3 доллара за баррель, то по итогам пятницы стоит ожидать укрепления рубля к доллару до 65,55.

«По паре евро/рубль техническая картина неоднозначная. С уровня 75 рублей цена может двинуться как к 75,4, так и к 74,55. Здесь нужно следить за парой евро/доллар», — считает эксперт.

