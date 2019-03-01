Страховая компания «Капитал Лайф Страхование жизни» («Капитал Life») и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен на развитие сотрудничества в области реализации инвестиционных, накопительных и рисковых страховых продуктов, сообщает страховщик.

«Ростех является одним из крупнейших работодателей России. Забота о здоровье, безопасности и благосостоянии работников госкорпорации является нашим приоритетом. Сотрудничество с одним из основных игроков страхового рынка дает возможность предложить им наиболее выгодные и современные страховые продукты», — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Наша компания является одним из лидеров российской страховой индустрии, обеспечивая защитой более 5 миллионов россиян и 6 тысяч компаний. Мы уверены, что накопленные за 15 лет опыт, экспертиза и профессионализм команды «Капитал Life» позволят эффективно решать самые масштабные и амбициозные задачи, которые ставит перед нами как перед своим стратегическим партнером Ростех, — подчеркнул президент «Капитал Life» Евгений Гинер. — Обеспечение сотрудников госкорпорации качественными, современными и высокотехнологичными страховыми продуктами и услугами является для нас безусловным приоритетом при реализации подписанного соглашения».