Средняя цена на нефть марки Urals по итогам января — февраля 2019 года составила 61,76 доллара за баррель, говорится в сообщении Минфина России.

В прошлом году средняя цена на Urals в январе — феврале составила 65,99 доллара за баррель, выше показателя этого года на 6,4%.

По данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2019 года сложилась в размере 63,85 доллара за баррель, следует из материалов Минфина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель подрос на 0,9% (с 63,27 доллара за баррель в феврале 2018-го).