Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке.

Теперь денежные средства предоставляются в зависимости от программы.



По предложениям «Новостройка» и «Квартира» ставки составляют 9,8—10,2% годовых (ранее — 9,6—9,9%). Минимальная ставка действует при условии покупки жилья у ключевых партнеров банка (перечень необходимо уточнять в банке) либо при сумме кредита более 10 млн рублей и оформлении заявки на кредит онлайн.

По программе «Рефинансирование» ставка равна 10,2% годовых (прежде — 9,8%).

При покупке апартаментов у ключевых партнеров банка ставка составляет 10,3% годовых; 10,7% — в иных случаях (ранее диапазон составлял 9,9—10,4% годовых).

«Для зарплатных клиентов банка по всем предложениям, за исключением рефинансирования, предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,2 процентного пункта. Аналогичная скидка будет применяться при оформлении заявки на ипотеку на сайте или через партнеров кредитной организации. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. При отказе клиента от личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2 процентных пункта за каждую страховку», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости для зарплатных клиентов банка, 20% — для прочих клиентов и 10% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «Интеко», 40% — в иных случаях. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 40—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.